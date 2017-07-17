Участвующие в международных морских учениях "Си Бриз-2017" подразделения Государственной пограничной службы и ВМС Украины отработали высадку десанта на побережье с привлечением авиации.
"Впервые в истории международных учений "Си Бриз" были задействованы все три компонента Госпогранслужбы Украины: авиационная, морская и сухопутная. Пограничники во взаимодействии с морскими пехотинцами осуществили десантирование на остров", - говорится в сообщении, размещенном на странице Госпогранслужбы Украины в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Согласно информации, всего в данном этапе учений было задействовано около 20 кораблей и катеров, 10 вертолетов и самолет.
Как сообщалось, учения "Си Бриз - 2017" стартовали в Одессе 10 июля и закончатся в сентябре. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.
В общей сложности в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриз", кроме ВМС, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.
Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между министерством обороны США и министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.
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