Интерпол убрал из списка разыскиваемых перешедшего на сторону ИГИЛ экс-главу таджикского ОМОНа

Власти Таджикистана выясняют причины удаления из списка разыскиваемых Интерполом экс-командира ОМОН республики Гулмурода Халимова, примкнувшего к террористической группировке "Исламское государство".
Начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали сообщил в понедельник "Интерфаксу", что власти республики не располагают официальными сведениями о гибели или задержании объявленного 30 мая 2015 года в международный розыск Г.Халимова.
"Пока не будет получено официальное подтверждение его смерти или задержания, имя и фото Халимова должно быть размещено на официальном сайте МВД Таджикистана и Интерпола. В штаб-квартиру Интерпола направлен запрос, чтобы выяснить, по какой причине фамилия Гулмурода Халимова была удалена на сайте Международной организации уголовной полиции (Интерпол) из списка лиц, находящихся в международном розыске", - подчеркнул У.Эмомали.
Г.Халимов во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года служил в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана, проходил спецподготовку по борьбе с терроризмом в США, участвовал в операциях против антиправительственных вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.
В апреле 2015 года полковник Г.Халимов внезапно объявил о переходе на сторону ИГИЛ, где он занял пост "министра обороны". В отношении него в Таджикистане возбуждено уголовное дело по статьям "измена государству", "участие в преступном сообществе" и "незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств". Он был лишен воинского звания и в мае 2015 года объявлен в розыск.
В сентябре 2015 года Г.Халимов был включен в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с ИГИЛ, в отношении которых США приняли санкции. В 2016 году власти США объявили награду за информацию о его местонахождении в размере $3 млн.
Неоднократно в западных СМИ публиковались сообщения о ранении и даже гибели экс-полковника в Ираке, но позже была подтверждена лишь информация о его ранении.
Последний раз о его гибели сообщалось в середине апреля, но и в этот раз информация не была подтверждена. Г.Халимов остается в списке разыскиваемых Таджикистаном.
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