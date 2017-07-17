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СНГ 17.07.2017 14:07

Россельхознадзор рассчитывает в течение месяца получить от Турции итоги "мясной инспекции"

Россельхознадзор рассчитывает в течение месяца получить от турецких коллег результаты проверки российских производителей говядины и баранины.

"Проверка завершилась, теперь турецкие специалисты будут готовить отчет. Мы рассчитываем в течение месяца получить хотя бы предварительные итоги инспекции", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она напомнила, что инспектирование производителей говядины проводилось в Брянской и Оренбургской областях, баранины - в Московской области. Турецкие специалисты работали в РФ с 10 по 14 июля.

Как сообщалось, первоначально переговоры с Турцией о поставках российских мяса и молока и, соответственно, о проведении инспекции российских предприятий планировались на 13 июня, однако турецкая делегация не приехала. Сначала срок визита был перенесен на неопределенное время, затем был проведен цикл консультаций, в ходе которых удалось выработать решение.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что российское мясо может быть допущено на рынок Турции до конца года. "Мы получили заверение от турецких коллег о том, что в скором времени российские сельхозтовары смогут получить доступ на турецкий рынок, - говорил вице-премьер. - Рассчитываю, что это произойдет уже в этом году. Прежде всего, это касается мясной продукции из России".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МЯСО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]