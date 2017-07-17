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СНГ 17.07.2017 14:24

Житель Татарстана, примкнувший к боевикам в Сирии, стал фигурантом уголовного дела

ФСБ расследует уголовное дело в отношении жителя Татарстана, вступившего в ряды одной из группировок террористической организации "Джабхат ан-Нусра".

"3 июля 2017 года Управлением ФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) в отношении жителя Татарстана, уроженца одной из республик Центральной Азии Ш.Туйчиева 1987 года рождения", - сообщает Управление ФСБ России по Татарстану в понедельник.

По данным следствия, фигурант дела в январе 2016 года "нелегально пересек границу Сирийской Арабской Республики, где добровольно вступил в ряды группировки "Джамаат Таухид ва Джихад", являющейся структурным звеном международной террористической организации "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам" (ранее известная как "Джабхат ан-Нусра")".

"В настоящее время в составе указанной организации выполняет функции боевика", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, БОЕВИК, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]