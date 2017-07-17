В Россотрудничестве может произойти смена руководства - источник

Глава Россотрудничества Любовь Глебова может вскоре покинуть свой пост, поскольку будет включена в тройку претендентов на кресло сенатора от Удмуртии после назначения врио главы республики Александра Бречалова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По имеющейся информации, в ближайшее время будет объявлено о включении Любови Глебовой в "сенаторский" список кандидата на пост главы Удмуртии Александра Бречалова", - сказал собеседник агентства.

Согласно правилам выдвижения и регистрации кандидатов, претендент на пост руководителя субъекта РФ должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания претендента, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Любовь Глебова подтвердила поступившее предложение о включении своей кандидатуры в список. Комментарий относительно её дальнейших карьерных перемещений получить не удалось.

Ранее сообщалось, что врио главы Удмуртии А.Бречалов подал в Центризбирком республики документы о выдвижении кандидатом на выборах главы региона. Госсовет Удмуртии принял решение о проведении внеочередных выборов руководителя региона 10 сентября 2017 года , в единый день голосования.