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СНГ 17.07.2017 12:42

В Россотрудничестве может произойти смена руководства - источник

Глава Россотрудничества Любовь Глебова может вскоре покинуть свой пост, поскольку будет включена в тройку претендентов на кресло сенатора от Удмуртии после назначения врио главы республики Александра Бречалова, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По имеющейся информации, в ближайшее время будет объявлено о включении Любови Глебовой в "сенаторский" список кандидата на пост главы Удмуртии Александра Бречалова", - сказал собеседник агентства.

Согласно правилам выдвижения и регистрации кандидатов, претендент на пост руководителя субъекта РФ должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания претендента, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Любовь Глебова подтвердила поступившее предложение о включении своей кандидатуры в список. Комментарий относительно её дальнейших карьерных перемещений получить не удалось.

Ранее сообщалось, что врио главы Удмуртии А.Бречалов подал в Центризбирком республики документы о выдвижении кандидатом на выборах главы региона. Госсовет Удмуртии принял решение о проведении внеочередных выборов руководителя региона 10 сентября 2017 года , в единый день голосования.

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Тэги: РОССИЯ, РОССОТРУДНИЧЕСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]