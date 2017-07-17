Дело обвиняемого в разглашении гостайны экс-главы спецслужбы Казахстана Дутбаева рассматривается в закрытом режиме в военном суде

Начался судебный процесс в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе военного суда страны.

"Данное уголовное дело (в отношении Н.Дутбаева - ИФ) находится в производстве военного суда Акмолинского гарнизона. Сейчас дело уже рассматривается. Судебный процесс проходит в закрытом режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что КНБ Казахстана осуществляет досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов.

По информации КНБ, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 (Разглашение государственных секретов) и ст. 362 ч.3 (Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса республики были задержаны Н.Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Н.Дутбаев возглавлял КНБ Казахстана с 2001 по 2006 годы. В 2008 году был советником президента Казахстана, с 2008 по 2009 годы занимал пост вице-президента нацкомпании "Казатомпром". В 2013 году вошел в состав совета директоров нацкомпании "Казахстан инжиниринг".

Н.Хасен в 2013 году занимал пост советника по политическим вопросам посольства Казахстана в Италии. Е.Нуртаев, по данным казахских СМИ, работал по линии МИД в Лондоне.