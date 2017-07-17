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СНГ 17.07.2017 14:36

Дело обвиняемого в разглашении гостайны экс-главы спецслужбы Казахстана Дутбаева рассматривается в закрытом режиме в военном суде

Начался судебный процесс в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе военного суда страны.

"Данное уголовное дело (в отношении Н.Дутбаева - ИФ) находится в производстве военного суда Акмолинского гарнизона. Сейчас дело уже рассматривается. Судебный процесс проходит в закрытом режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что КНБ Казахстана осуществляет досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов.

По информации КНБ, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 (Разглашение государственных секретов) и ст. 362 ч.3 (Превышение власти и должностных полномочий) Уголовного кодекса республики были задержаны Н.Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

Н.Дутбаев возглавлял КНБ Казахстана с 2001 по 2006 годы. В 2008 году был советником президента Казахстана, с 2008 по 2009 годы занимал пост вице-президента нацкомпании "Казатомпром". В 2013 году вошел в состав совета директоров нацкомпании "Казахстан инжиниринг".

Н.Хасен в 2013 году занимал пост советника по политическим вопросам посольства Казахстана в Италии. Е.Нуртаев, по данным казахских СМИ, работал по линии МИД в Лондоне.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КНБ, ЭКС/ГЛАВА, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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