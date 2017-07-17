Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, еще 24 пострадали - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана 10 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще 24 человека пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 146 преступлений, 46 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 57 человек.

Зафиксировано 19 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев