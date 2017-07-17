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Дальнее зарубежье 17.07.2017 15:02

Почти 1,7 тыс. гражданских лиц стали жертвами военных действий в Афганистане за полгода - доклад миссии ООН

Число жертв военных действий среди мирных жителей Афганистана в первой половине 2017 года остается на таком же высоком уровне, как и годом ранее, говорится в докладе миссии ООН по оказанию помощи этой республике, опубликованном в понедельник

Согласно данным, описанным в документе, 1662 гражданских лиц стали жертвами военных действий в Афганистане в период с 1 января по 30 июня текущего года - на 2% больше, чем в этот же период в 2016 году.

"Человеческая цена этой ужасной войны в Афганистане - потеря жизни, разрушения и невообразимые страдания - слишком высока", - заявил глава афганской миссии ООН Тадамити Ямамото.

"Продолжительное использование (. . .) незаконных самодельных взрывных устройств является в особенности ужасающим и должно немедленно прекратиться", - добавил он.

В докладе миссии отмечается, что 40% всех жертв в первой половине 2017 года погибли в результате атак антиправительственных сил, использовавших самодельные взрывные устройства.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ЖИТЕЛИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]