Почти 1,7 тыс. гражданских лиц стали жертвами военных действий в Афганистане за полгода - доклад миссии ООН

Число жертв военных действий среди мирных жителей Афганистана в первой половине 2017 года остается на таком же высоком уровне, как и годом ранее, говорится в докладе миссии ООН по оказанию помощи этой республике, опубликованном в понедельник

Согласно данным, описанным в документе, 1662 гражданских лиц стали жертвами военных действий в Афганистане в период с 1 января по 30 июня текущего года - на 2% больше, чем в этот же период в 2016 году.

"Человеческая цена этой ужасной войны в Афганистане - потеря жизни, разрушения и невообразимые страдания - слишком высока", - заявил глава афганской миссии ООН Тадамити Ямамото.

"Продолжительное использование (. . .) незаконных самодельных взрывных устройств является в особенности ужасающим и должно немедленно прекратиться", - добавил он.

В докладе миссии отмечается, что 40% всех жертв в первой половине 2017 года погибли в результате атак антиправительственных сил, использовавших самодельные взрывные устройства.