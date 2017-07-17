SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в пятницу осуществила третий платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

«Держателям облигаций SOCAR 17 июля были выплачены проценты на общую сумму $1,25 млн. Это средства перечислены на банковские счета держателей облигаций, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

По данным SOCAR Capital, объем сделок по облигациям на вторичном рынке с момента эмиссии облигации превысил $90 млн. При этом только за I-ое полугодие 2017 года на вторичном рынке была осуществлена купля-продажа 51,62 тыс. облигаций SOCAR, объем сделок по которым составил $52 млн.

«В общем объеме сделок, совершенных на вторичном рынке Бакинской фондовой биржи за I-ое полугодие 2017 года, на долю облигаций SOCAR пришлось 82%. Большой интерес к облигациям проявляют как физические, так и юридические лица. В настоящее время среди иностранных инвесторов, ставших владельцами облигаций SOCAR, есть граждане России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран», - подчеркивается в сообщении.

Следующий платеж по процентам держателям облигаций SOCAR будет осуществлен 17 октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Н.Аббасова