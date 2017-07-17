В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы

17 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвящённая 75-ой годовщине начала Сталинградской битвы.
В нее вошли редкие фотографии защитников Сталинграда. Их авторы, рискуя жизнью, создавали документальную историю тех дней для будущих поколений.
Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он отметил заслугу всего советского народа в Сталинградской битве, особо отметив вклад в победу в ней народов России и Азербайджана.
ГМС Азербайджана в I полугодии приняла около 5,4 тыс. решений о депортации иностранцев в течение 48 часов
Латвия поможет развитию сотрудничества Азербайджана с ЕС - президент Вейонис
Азербайджан и Латвия подписали пакет документов для расширения двустороннего сотрудничества
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-июне 2017г заказов на $193 млн
Азербайджанский AFB Bank увеличил в I полугодии активы на треть
Баку, Тбилиси и Анкара обсудят перспективы таможенного сотрудничества в рамках проекта ж/д коридора БТК
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, еще 24 пострадали - МВД
Два человека погибли в результате ДТП в Баку с тремя легковушками и пассажирским автобусом
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Россия морем доставила в Северную Корею 2,4 тыс. тонн муки
ЕС внес 16 сирийцев в санкционные списки в связи с использованием химоружия в САР - заявление
Армения собирается ежегодно увеличивать расходы на оборону на $56 млн
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»