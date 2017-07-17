Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9509 RUR   0.0288 GBR   2.2291 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 23° 34° 19 Июл 23° 34° 20 Июл 24° 34°

17.07.2017 13:38

В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы

17 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвящённая 75-ой годовщине начала Сталинградской битвы.

В нее вошли редкие фотографии защитников Сталинграда. Их авторы, рискуя жизнью, создавали документальную историю тех дней для будущих поколений.

Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он отметил заслугу всего советского народа в Сталинградской битве, особо отметив вклад в победу в ней народов России и Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФОТОВЫСТАВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]