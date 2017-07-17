В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы

17 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвящённая 75-ой годовщине начала Сталинградской битвы.

В нее вошли редкие фотографии защитников Сталинграда. Их авторы, рискуя жизнью, создавали документальную историю тех дней для будущих поколений.

Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он отметил заслугу всего советского народа в Сталинградской битве, особо отметив вклад в победу в ней народов России и Азербайджана.