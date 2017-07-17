Водители из Армении смогут работать со своими правами в России после того, как русский язык в республике получит статус официального - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национальные армянские водительские права могут быть признаны в России в соответствии с законом, если в Армении русский язык получит статус официального.
Тему признания национальных прав Армении в России поднял в ходе встречи с В.Володиным председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян. А.Баблоян отметил, что граждане двух стран - Киргизии и Белоруссии - имеют возможность пользоваться своими правами в России.
"Решение, которое было принято, действительно, распространяется на граждан Киргизии и Белоруссии, так как правила дорожного движения граждане этих двух стран изучали на русском языке (...) Большое количество граждан этих двух стран работают в России таксистами, водителями общественного транспорта и, конечно, они знают правила, и в работе им помогает знание русского языка", - сказал В.Володин.
В свою очередь А.Баблоян отметил, что в Армении нет ни одной школы, где не изучался бы русский язык и армяне знают его очень хорошо.
В.Володин отреагировал на это: "Я тогда могу сказать лишь одно: закрепите его (русский язык) как официальный и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения".
В.Володин отметил, что российский закон о признании прав Киргизии и Белоруссии основываются на тех решениях, которые приняты в этих странах, где русский язык закреплен в Конституции как официальный.
"Эта норма имеет отношение только к тем странам, где это закреплено в Конституции, где это зафиксировано в законодательстве (статус русского языка)", - сказал он.
По его словам, практика изучения русского языка в Армении может лечь в основу законодательных изменений, если армянская сторона посчитает их необходимыми, "по другому нас тоже люди не поймут, потому что мы дружим с огромным количеством стран, и приезжают водители на заработки, но для того, чтобы взять и принять решение по определению перечня этих стран (...) было принято решение, что это страны, где русский язык зафиксирован как государственный - в Белоруссии, и как официальный - в Киргизии".
"Мы открыты, но открыты в том случае, если вы это решение для себя примете, тогда автоматически эта норма будет охватывать и Республику Армения", - сказал В.Володин.
С 1 июня 2017 года вступил в силу запрет водителям с национальными правами работать в РФ.
14 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий право гражданам Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен в качестве официального, работать в РФ с их национальными водительскими правами.
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