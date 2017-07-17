Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведет в Баку трехстороннюю встречу

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в трехстороннем формате пройдет 18-19 июля в Баку.

"Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана 18-19 июля в Баку проведут встречу в трехстороннем формате. После этого главы МИД проведут пресс-конференцию", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что первая встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран в таком формате состоялась 26 мая 2014 года в Баку.

А.Азизов