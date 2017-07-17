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Внешняя политика 17.07.2017 14:06

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведет в Баку трехстороннюю встречу

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в трехстороннем формате пройдет 18-19 июля в Баку.

"Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана 18-19 июля в Баку проведут встречу в трехстороннем формате. После этого главы МИД проведут пресс-конференцию", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что первая встреча глав внешнеполитических ведомств трех стран в таком формате состоялась 26 мая 2014 года в Баку.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]