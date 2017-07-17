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СНГ 17.07.2017 14:18

Арестован второй фигурант дела о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом

Колпинский районный суд Санкт-Петербург арестовал Олега Фригина - руководителя производственных работ на объекте, где в результате пожара погибли семь человек.

Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда в понедельник, О.Фригин арестован до 12 сентября.

Ранее суд арестовал на два месяца гендиректора ООО "Эверест" Юлию Забунову, которая является арендатором производственного объекта, где произошел пожар.

Как сообщалось, в 3.30 четверга на телефон "01" поступило сообщение о пожаре на Загородной улице в городе Колпино. В цельнометаллическом ангаре в 600 квадратных метров по всей площади горела обстановка. В 04.56 пожар был ликвидирован. Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило по факту пожара уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Погибли семь человек.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПОЖАР, ГИБЕЛЬ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]