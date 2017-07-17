Арестован второй фигурант дела о гибели семи граждан Узбекистана на пожаре под Петербургом

Колпинский районный суд Санкт-Петербург арестовал Олега Фригина - руководителя производственных работ на объекте, где в результате пожара погибли семь человек.
Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда в понедельник, О.Фригин арестован до 12 сентября.
Ранее суд арестовал на два месяца гендиректора ООО "Эверест" Юлию Забунову, которая является арендатором производственного объекта, где произошел пожар.
Как сообщалось, в 3.30 четверга на телефон "01" поступило сообщение о пожаре на Загородной улице в городе Колпино. В цельнометаллическом ангаре в 600 квадратных метров по всей площади горела обстановка. В 04.56 пожар был ликвидирован. Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило по факту пожара уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Погибли семь человек.
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