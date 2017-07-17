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Внешняя политика 17.07.2017 14:17

Азербайджан и Латвия подписали пакет документов для расширения двустороннего сотрудничества

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Раймондс Вейонис подписали в понедельник в Риге декларацию о стратегическом партнерстве, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Кроме этого, между сторонами подписаны "Меморандум намерений о комбинированных грузоперевозках", межправительственные соглашения "О сотрудничестве в сфере госконтроля над безопасностью строительства" и "О сотрудничестве в сфере образования".

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]