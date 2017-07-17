Азербайджан и Латвия подписали пакет документов для расширения двустороннего сотрудничества

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Раймондс Вейонис подписали в понедельник в Риге декларацию о стратегическом партнерстве, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Кроме этого, между сторонами подписаны "Меморандум намерений о комбинированных грузоперевозках", межправительственные соглашения "О сотрудничестве в сфере госконтроля над безопасностью строительства" и "О сотрудничестве в сфере образования".

Р.Бабаев