Террористы пытались обстрелять посольство России в Дамаске из минометов

В минувшее воскресенье была предпринята попытка атаки на посольство РФ в Дамаске из контролируемых террористами районов, жертв и разрушений нет, сообщает МИД России.

"16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске. Два минометных снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат Ан-Нусра") и "Фейлак Ар-Рахман" столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте российского дипведомства.

"По счастливой случайности обошлось без жертв и разрушений",-отмечается в сообщении.

"Решительно осуждаем террористические вылазки против российского дипломатического представительства и мирных кварталов в Дамаске",-подчеркнули на Смоленской площади.

Как отметили в МИД РФ, "принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена".

"Вновь призываем международное сообщество к объединению усилий на универсальной международно-правовой основе для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в Сирии и в регионе в целом",- говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.