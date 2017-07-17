Прокурор просит для обвиняемого в экстремизме журналиста Соколова четыре года колонии

Гособвинение просит признать виновным журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Прошу признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель в Тверском суде Москвы в понедельник.

Вместе с тем прокурор просит приговорить бывшего редактора газеты "Дуэль" Юрия Мухина к четырём с половиной годам колонии общего режима, его соратника Валерия Парфенова и активиста Кирилла Барабаша - к четырем годам, плюс лишить последнего звания подполковника ВВС.

"Фигуранты организовали деятельность экстремистской организации. Свою вину все подсудимые не признали. По их мнению, деятельность организации была направлена исключительно на проведение референдума. Истинной целью организации было изготовление и распространение экстремистских материалов. Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей" - сказала гособвинитель.

Она добавила, что вина подсудимых также доказана рядом экспертиз.