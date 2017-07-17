Латвия поможет развитию сотрудничества Азербайджана с ЕС - президент Вейонис

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Раймондс Вейонис отмечают наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Президенты на встрече в понедельник в Риге в расширенном составе отметили важную роль Азербайджана в транспортировке грузов между Азией и Европой по различным транспортным коридорам, в том числе по коридорам Запад-Восток и Север-Юг», - отмечается в информации.

И.Алиев ознакомил своего латвийского коллегу с деятельностью азербайджанской стороны в сфере международного транспортного сотрудничества.

Президенты подчеркнули наличие хороших возможностей для расширения связей также и в образовательной области.

«В ходе беседы было отмечено значение азербайджано-латвийских отношений в свете развития связей Азербайджана с Европейским Союзом», - указывается в информации.

Также главы государства обсудили деятельность двусторонней межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили важность изучения возможностей для увеличения взаимного торгового оборота и определения потенциала экспортно-импортных отношений, вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, ИКТ.

Р.Вейонис подчеркнул, что Латвия поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. «Латвия также будет и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом», - отметил он.

Р.Бабаев