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Внешняя политика 17.07.2017 14:31

Латвия поможет развитию сотрудничества Азербайджана с ЕС - президент Вейонис

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Раймондс Вейонис отмечают наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Президенты на встрече в понедельник в Риге в расширенном составе отметили важную роль Азербайджана в транспортировке грузов между Азией и Европой по различным транспортным коридорам, в том числе по коридорам Запад-Восток и Север-Юг», - отмечается в информации.

И.Алиев ознакомил своего латвийского коллегу с деятельностью азербайджанской стороны в сфере международного транспортного сотрудничества.

Президенты подчеркнули наличие хороших возможностей для расширения связей также и в образовательной области.

«В ходе беседы было отмечено значение азербайджано-латвийских отношений в свете развития связей Азербайджана с Европейским Союзом», - указывается в информации.

Также главы государства обсудили деятельность двусторонней межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, отметили важность изучения возможностей для увеличения взаимного торгового оборота и определения потенциала экспортно-импортных отношений, вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, ИКТ.

Р.Вейонис подчеркнул, что Латвия поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. «Латвия также будет и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом», - отметил он.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]