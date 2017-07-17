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Регион 17.07.2017 14:51

Присутствие Ирана в Сирии не зависит от договоренностей между третьими странами, заявляют в Тегеране

Вооружённые силы Ирана находятся в Сирии по просьбе правительства этой страны, и их присутствие не зависит от каких-либо других соглашений между региональными или международными игроками, заявил замглавы МИД Ирана Хосейн Джабери Ансари.

Ранее представители Израиля заявили, что не поддерживают договоренность РФ и США о создании зоны деэскалации на юге Сирии, поскольку это может привести к усилению там иранского военного присутствия.

На вопрос иранских журналистов, касается ли соглашение России и США об установлении режима прекращения огня на юго-западе Сирии присутствия иранских войск в регионе, Х.Джабери Ансари сказал, что "присутствие Ирана в любой форме в сирийском кризисе обеспечивается по просьбе сирийского правительства и согласно двусторонним соглашениям".

"Это не зависит от каких-либо других соглашений между региональными или международными игроками", - отметил дипломат.

"Соглашения других сторон в отношении Ирана не будут иметь практического эффективного результата в отношении присутствия Ирана", - добавил замминистра.

"Мы ограниченно и по просьбе сирийского правительства присутствуем в Сирии в целях восстановления стабильности и спокойствия в стране и скорейшего урегулирования кризиса", - подчеркнул Х.Джабери Ансари, которого цитируют иранские СМИ.

Как сообщают иракские СМИ, Х.Джабери Ансари встретился в минувшие выходные в Тегеране со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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