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Транспорт и связь 17.07.2017 14:55

Баку, Тбилиси и Анкара обсудят перспективы таможенного сотрудничества в рамках проекта ж/д коридора БТК

Руководители таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции 19 июля в Баку обсудят перспективы сотрудничества в рамках проекта железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«В Баку 19 июля состоится трехсторонняя встреча на высоком уровне глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции, в ходе которой стороны обсудят перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках перевозок по железной дороге БТК», - говорится в информации.

По данным ГТК, участниками встречи также будет принята Совместная декларация по укреплению трехстороннего сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Кроме того, в рамках встречи планируется подписание межправительственного соглашения между Азербайджаном и Турцией по созданию электронной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

Встрече глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции будет предшествовать трехсторонняя встреча экспертов, намеченная на 18 июля.

«В рамках встречи с участием представителей таможенных, железнодорожных ведомств и МВД будут обсуждаться вопросы организации обмена первичными железнодорожными данными, касающимися таможни для ускорения таможенных процедур и процедур пересечения границы, первичными данными почтовых операций, осуществляемых посредством железной дороги, вопросы взаимного признания процедур таможенного контроля в процессе международных перевозок по железной дороге», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Полный ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидается в III-ем квартале 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ТАМОЖНЯ


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