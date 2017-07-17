Сотню туристов пришлось эвакуировать в Черногории из-за угрозы лесных пожаров

По меньшей мере 100 туристов были эвакуированы с курортов в Черногории в связи с опасностью лесных пожаров, охвативших этот регион, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на местные власти.
Для эвакуации были привлечены средства ВМС Черногории.
Тем временем тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра и засушливой погодой, что способствует дальнейшему распространению огня на курортные зоны и жилые районы.
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