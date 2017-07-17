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Дальнее зарубежье 17.07.2017 15:13

Сотню туристов пришлось эвакуировать в Черногории из-за угрозы лесных пожаров

По меньшей мере 100 туристов были эвакуированы с курортов в Черногории в связи с опасностью лесных пожаров, охвативших этот регион, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на местные власти.

Для эвакуации были привлечены средства ВМС Черногории.

Тем временем тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра и засушливой погодой, что способствует дальнейшему распространению огня на курортные зоны и жилые районы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, КУРОРТ, ТУРИСТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]