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СНГ 17.07.2017 17:14

Руководство Израиля прекрасно осведомлено о договоренностях по зоне деэскалации на юго-западе Сирии - Лавров

В Москве исходят из того, что Израиль осведомлен о всех аспектах создания зоны деэскалации на юго-западе Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не знаю, что конкретно говорил Нетаньяху, но мы уже сообщали, в том числе и когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-иорданско-американской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге говорил, мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем", - сказал С.Лавров журналистам в Минске, комментируя заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который критически отозвался о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

"Так что исходим из того, что израильские правители прекрасно осведомлены о том, о чем мы договаривались", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЗОНА, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]