Руководство Израиля прекрасно осведомлено о договоренностях по зоне деэскалации на юго-западе Сирии - Лавров

В Москве исходят из того, что Израиль осведомлен о всех аспектах создания зоны деэскалации на юго-западе Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не знаю, что конкретно говорил Нетаньяху, но мы уже сообщали, в том числе и когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-иорданско-американской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге говорил, мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем", - сказал С.Лавров журналистам в Минске, комментируя заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который критически отозвался о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

"Так что исходим из того, что израильские правители прекрасно осведомлены о том, о чем мы договаривались", - отметил министр.