Власти Испании и Европол арестовали и обвинили 66 человек по делу о некачественной конине

Правоохранительные органы Испании и Европол (полицейская служба Европейского союза) пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла на рынки Европы непригодную для употребления в пищу конину. При этом чаще всего преступники выдавали конину за говядину.
Как говорится в сообщении Европола, операция проводилась вместе с властями Бельгии, Италии, Португалии, Румынии, Франции и Швейцарии.
В общей сложности полицейские задержали 66 злоумышленников, в том числе 65 человек в Испании. Главный подозреваемый, гражданин Нидерландов, был арестован в Бельгии. Всем им предъявлены обвинения в таких преступлениях, как жестокое обращение с животными, подделка документов, отмывание денег, и в нарушениях различных санитарно-гигиенических норм.
Скандал разразился еще в 2013 году в Ирландии, когда анализ продукции, маркированной как говядина, показал содержание в ней до 100% конины. Расследование привело полицейских к фирмам в Испании и Португалии, которые забивали старых лошадей в Испании и Португалии и направляли непригодную к употреблению в пищу конину по поддельным документам крупному экспортеру мяса в Бельгии.
Еврокомиссия в 2014 году взялась ввести единую централизованную систему идентификации лошадей.
Баку подписал документы о стратегическом партнерстве с 11 членами ЕС - Алиев
ВАК ждет осенью положительного решения в Верховном суде РФ по апелляции организации – исполнительный директор
Латвия заинтересована в прямом авиасообщении с Азербайджаном – Вейонис
РЖД и Азербайджанские желдороги расширяют сотрудничество в обмене электронными данными при грузоперевозках
«Газпромнефть-Аэро» и Socar Turkey Petrol Enerji заключили договор о заправках в России
Азнефть планирует к сентябрю завершить строительство нового резервуарного парка на острове Пираллахи
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, еще 24 пострадали - МВД
Два человека погибли в результате ДТП в Баку с тремя легковушками и пассажирским автобусом
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»