Власти Испании и Европол арестовали и обвинили 66 человек по делу о некачественной конине

Правоохранительные органы Испании и Европол (полицейская служба Европейского союза) пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла на рынки Европы непригодную для употребления в пищу конину. При этом чаще всего преступники выдавали конину за говядину.

Как говорится в сообщении Европола, операция проводилась вместе с властями Бельгии, Италии, Португалии, Румынии, Франции и Швейцарии.

В общей сложности полицейские задержали 66 злоумышленников, в том числе 65 человек в Испании. Главный подозреваемый, гражданин Нидерландов, был арестован в Бельгии. Всем им предъявлены обвинения в таких преступлениях, как жестокое обращение с животными, подделка документов, отмывание денег, и в нарушениях различных санитарно-гигиенических норм.

Скандал разразился еще в 2013 году в Ирландии, когда анализ продукции, маркированной как говядина, показал содержание в ней до 100% конины. Расследование привело полицейских к фирмам в Испании и Португалии, которые забивали старых лошадей в Испании и Португалии и направляли непригодную к употреблению в пищу конину по поддельным документам крупному экспортеру мяса в Бельгии.

Еврокомиссия в 2014 году взялась ввести единую централизованную систему идентификации лошадей.