Главы стран ОДКБ соберутся в Минске к концу года

Президенты стран-участниц ОДКБ соберутся на очередную сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) к концу текущего года.

"Это мероприятие (СКБ - ИФ) планируется провести в Минске ближе к концу года", - сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей журналистам в понедельник в Минске.

17 июля в белорусской столице состоялось заседание глав МИД стран-участниц ОДКБ