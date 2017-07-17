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СНГ 17.07.2017 17:59

Главы стран ОДКБ соберутся в Минске к концу года

Президенты стран-участниц ОДКБ соберутся на очередную сессию Совета коллективной безопасности (СКБ) к концу текущего года.

"Это мероприятие (СКБ - ИФ) планируется провести в Минске ближе к концу года", - сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей журналистам в понедельник в Минске.

17 июля в белорусской столице состоялось заседание глав МИД стран-участниц ОДКБ

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, САММИТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]