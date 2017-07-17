ВАК ждет осенью положительного решения в Верховном суде РФ по апелляции организации – исполнительный директор

Руководство Всероссийского Азербайджанского конгресса (ВАК) надеется на положительное решение в суде осенью вопроса, связанного с организацией.

«Верховный суд России принял решение о ликвидации Всероссийского Азербайджанского конгресса (ВАК). Нами оно было обжаловано, и 19 сентября оно заново будут рассматриваться апелляционной инстанцией Верховного суда. Я надеюсь, что 19 сентября наш вопрос будет решен положительно», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.

По его словам, в ВАК учли замечания Министерства юстиции РФ и представили необходимые документы в соответствующие инстанции.

«Мы представили часть требуемых документов. Все они были в наличии, но мы представили их повторно. В целом, наша деятельность регулярно освещается и на сайте нашей организации, и в нашей еженедельной газете, посредством которых мы информируем о проводимых нами мероприятиях, съездах, конференциях. И финансовый отчет тоже нами был отослан. Но вот повторно попросили, и мы вновь его представили», - сказал И.Гаджиев.

Он подчеркнул, что ВАК является "большой организацией, объединяющей азербайджанскую диаспору России".

«Мы общаемся с представителями Министерства юстиции России и надеемся, что наш вопрос будет решен положительно. Наша организация проверена временем. Мы всегда проводили нашу работу официально, открыто. Мы большая организация и всегда являлись и являемся мостом дружбы между Азербайджаном и Россией», - отметил И.Гаджиев.

По его словам, ВАК признана в качестве организации, объединяющей проживающих в России азербайджанцев.

«Мы активно участвуем в процессах, связанных с проведением президентских и других выборов в Азербайджане и России. Мы работаем в гармонии с обществом, трудимся на благо России и Азербайджана, на благо азербайджанского и российского народов», - подчеркнул исполнительный директор ВАК.

И.Гаджиев выразил сомнение в том, что решение о ликвидации ВАК может иметь политический подтекст. «Я не думаю, что это так. Просто так получилось. Проблемы были не только у нас. Министерство юстиции имело вопросы и ко многим другим общественным организациям», - сказал он.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что ВАК устранил предъявленные ему правовые недочеты. "Мы неоднократно на разных уровнях выражали свое отношение к этому вопросу. Эта организация играла важную связывающую роль в развитии гуманитарных и прочих отношений между двумя странами. По имеющейся у нас информации, ВАК устранила все предъявленные ей правовые недочеты. И по этому вопросу надеемся на позитивный исход апелляционного решения", - сказал Э.Мамедъяров.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ в мае 2017 года по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию "Всероссийский азербайджанский конгресс".

ВАК был создан в 2001 году.

Р.Бабаев