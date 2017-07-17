Баку подписал документы о стратегическом партнерстве с 11 членами ЕС - Алиев

Азербайджан, подписывая двусторонние документы о стратегическом партнерстве со странами Европейского союза, показывает стратегический характер сотрудничества с Брюсселем, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев и президент Латвии Раймондс Вейонис в понедельник в Риге подписали «Декларацию о стратегическом партнерстве».
«Отношения ЕС-Азербайджан успешно развиваются. В начале текущего года (в феврале - ИФ) я совершил успешный визит в Еврокомиссию. Спустя день после визита, начались работы над новым соглашением между Азербайджаном и Еврокомиссией»,- сказал И.Алиев на совместном с Р.Вейонисом брифинге для прессы в Риге.
По его словам, естественно, подписанная сегодня «Декларация о стратегическом партнерстве» создает хорошую основу для документа, который будет подписан между Азербайджаном и ЕС».
И.Алиев добавил, что Азербайджан до сих пор подписал документы о стратегическом партнерстве с 11 странами ЕС. «Это на самом деле отражает наше стратегическое партнерство», - подчеркнул президент.
Президент отметил, что на первом плане сотрудничества Азербайджан-ЕС стоят вопросы энергетического сотрудничества. «И здесь Азербайджан играет, и будет играть роль надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Азербайджанский газ – единственный новый источник, который будет доставлен в Европу. Наше преимущество состоит в этом»,- отметил глава государства.
И.Алиев выразил уверенность в том, что первый этап проекта «Южный газовый коридор» будет завершен в 2018 году, второй – в 2020 году.
«Таким образом, мы выведем наши отношения с Европой на более высокую ступень»,- подчеркнул президент.
По словам главы государства, Латвия играет значительную роль в отношениях Азербайджан-ЕС. «Мы также чувствуем поддержку Латвии в успешном развитии отношений Азербайджан-НАТО», - добавил И.Алиев.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры до саммита "Восточного партнерства", которое состоится 21 ноября 2017 года в Брюсселе.
Ф.Исазаде
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