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Макроэкономика 17.07.2017 17:03

Спад ВВП Азербайджана в I полугодии составил 1,3%, ненефтяной сектор вырос на 1,7% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составил 1,3%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 31 млрд 310,6 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в I-ом полугодии 2017 года составил 1,7%, до 18 млрд 986 млн манатов.

Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 6,6%, в номинальном выражении составив 12 млрд 324,6 млн манатов.

В структуре ВВП 42,1% пришлось на промышленность, 10,9% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,1% - на строительство, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 5% - на АПК, 2,7% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,8% - сферу информации и связи, 15% - на другие сферы, 7,2% - на налоги.

ВВП на душу населения за I-ое полугодие составил 3,224 тыс. манатов (спад на 2,3%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]