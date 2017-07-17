Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии сократилась на 9%, товарного газа – на 0,2% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года составила 19 млн 161 тыс. тонн нефти, что на 9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране I-ом полугодии 2017 года составил 19 млн 137 тыс. тонн (спад на 9%).

Добыча товарного газа за I-ое полугодие 2017 года в Азербайджане составила 9 млрд 343,2 млн кубометров (спад на 0,2%). При этом Госкомстат не стал указывать общий объем добычи газа в республике в первом полугодии текущего года.

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа – 29 млрд 561 млн кубометров.

Н.Аббасова