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Бизнес и законодательство 17.07.2017 17:13

Азербайджан в I полугодии увеличил ненефтяной экспорт на 27%

Азербайджан в январе-июне 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на сумму $738 млн, что на 27% превышает показатель за аналогичный период 2016 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июне экспорт осуществляли 1,157 тыс. компания", - отмечает центр.

По данным центра, в январе-июне 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($121 млн), золото ($50,9 млн), полиэтилен ($48,4 млн).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($274 млн), Турция ($144 млн), Грузия ($68 млн), Швейцария ($67 млн) и Туркменистан ($33 млн).

В июне 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $181 млн, экспорт осуществляла 421 компания. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в июне вошли: Россия ($84 млн), Швейцария ($26 млн), Турция ($22 млн), Грузия ($14 млн) и Туркменистан ($7 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Ахундов

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]