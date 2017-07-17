Азербайджан в I полугодии увеличил ненефтяной экспорт на 27%

Азербайджан в январе-июне 2017 года экспортировал ненефтяной продукции на сумму $738 млн, что на 27% превышает показатель за аналогичный период 2016 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июне экспорт осуществляли 1,157 тыс. компания", - отмечает центр.

По данным центра, в январе-июне 2017 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты ($121 млн), золото ($50,9 млн), полиэтилен ($48,4 млн).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по экспорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия ($274 млн), Турция ($144 млн), Грузия ($68 млн), Швейцария ($67 млн) и Туркменистан ($33 млн).

В июне 2017 года объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $181 млн, экспорт осуществляла 421 компания. При этом в пятерку ведущих стран, в которую экспортировалась азербайджанская продукция, в июне вошли: Россия ($84 млн), Швейцария ($26 млн), Турция ($22 млн), Грузия ($14 млн) и Туркменистан ($7 млн).

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Ахундов