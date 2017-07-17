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СНГ 17.07.2017 18:11

Адвокат Януковича считает нереальным за полмесяца ознакомиться с 51 томом дела о госизмене экс-президента

Предоставленный экс-президенту Украины Виктору Януковичу государственный адвокат Виталий Мешечек может не успеть до 3 августа ознакомиться с материалами дела о государственной измене, которое рассматривает Оболонский районный суд Киева.

"Наверное, не успею, потому что там все-таки не 21 том, а 51 том. Я уже начал ознакомление и там очень много материалов. Поэтому до 3 августа с 51 томом я ознакомиться не смогу, не успею", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В.Мешечек отметил, что прокуратура говорила о 19 томах материалов дела со стороны обвинения, и суд указал, что есть еще 2 тома материалов стороны защиты. "Но там намного больше, там 51 том всего", - указал адвокат.

Он также сообщил, что еще не связывался с В.Януковичем для обсуждения вопросов его защиты в суде, но намерен это сделать.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СУД, АДВОКАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]