Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июне увеличились на 7,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составили 23 млрд 526,7 млн манатов, что на 7,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам июня составила 13,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июне 2017 года увеличились на 6,2% - до 2 тыс. 422,9 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 21 млрд 526,8 млн манатов, что на 7,2% выше показателя января-июня 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов