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Макроэкономика 17.07.2017 17:28

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июне увеличились на 7,3%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составили 23 млрд 526,7 млн манатов, что на 7,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам июня составила 13,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июне 2017 года увеличились на 6,2% - до 2 тыс. 422,9 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 21 млрд 526,8 млн манатов, что на 7,2% выше показателя января-июня 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]