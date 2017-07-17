Производство автобензина в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 8%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I–ом полугодии 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,3% - до 1 млрд 330,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в I-ом полугодии 2017 года наблюдался рост в производстве автомобильного бензина на 8% - до 618,3 тыс. тонн, прямогонного бензина - на 5,2% - до 101,5 тыс. тонн, смазочных масел - в 2,5 раза, до 12,9 тыс. тонн, нефтяного битума - на 27,6% - до 77,3 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 17,3%, до 106,4 тыс. тонн.
Производство керосина за отчетный период сократилось на 7,7%, - до 297,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 16,4% - до 958,7 тыс. тонн, топочного мазута - на 38% - до 241,3 тыс. тонн,
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
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Н.Аббасова
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