Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9509 RUR   0.0288 GBR   2.2291 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 34° 19 Июл 22° 34° 20 Июл 23° 35°

ТЭК 17.07.2017 17:29

Производство автобензина в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 8%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I–ом полугодии 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,3% - до 1 млрд 330,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в I-ом полугодии 2017 года наблюдался рост в производстве автомобильного бензина на 8% - до 618,3 тыс. тонн, прямогонного бензина - на 5,2% - до 101,5 тыс. тонн, смазочных масел - в 2,5 раза, до 12,9 тыс. тонн, нефтяного битума - на 27,6% - до 77,3 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 17,3%, до 106,4 тыс. тонн.

Производство керосина за отчетный период сократилось на 7,7%, - до 297,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 16,4% - до 958,7 тыс. тонн, топочного мазута - на 38% - до 241,3 тыс. тонн,

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Официальный курс на 17 июля: 1,7022 манат/$1

Н.Аббасова

на аз

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕНЗИН, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Импорт автомобильного бензина АИ-92 в Азербайджан начнется в ближайшие дни –SOCAR Возможности SOCAR по экспорту автобензина ограничены – президент компании

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]