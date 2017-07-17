Президент Украины обещает Кишиневу способствовать восстановлению суверенитета Молдавии над Приднестровьем

Украина готова способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Молдавии, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориальной целостности, суверенитету Республики Молдова и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье", - заявил П.Порошенко на совместном с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинге для СМИ в Одесской области в ходе запуска совместного украинско-молдавского приграничного контроля в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

В свою очередь премьер Молдавии назвал заявления о "блокаде" Приднестровья Украиной и Молдовой спекуляциями.

"Странно слышать разного рода спекуляции относительно так называемой блокады Приднестровья со стороны молдавской и украинской властей. Мы должны посмотреть на то, что экспорт своей продукции в Украину, к примеру, в 2015-2016 годах составил почти $10 млн с этой территории, а 60% от общего экспорта из этого региона был в страны ЕС", - сказал П.Филип.

Он также добавил, что подобные объемы экспорта в страны ЕС могут не нравится "лидерам" Приднестровья.