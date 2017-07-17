Президенты Азербайджана и Латвии приняли участие в азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге

Азербайджано-латвийский бизнес-форум прошел в понедельник в Риге при участии президентов Ильхама Алиева и Раймондса Вейониса.

По сообщению сайта главы азербайджанского государства, президенты выступили с речью на форуме.

Ф.Исазаде