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Бизнес и законодательство 17.07.2017 17:44

Президенты Азербайджана и Латвии приняли участие в азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Риге

Азербайджано-латвийский бизнес-форум прошел в понедельник в Риге при участии президентов Ильхама Алиева и Раймондса Вейониса.

По сообщению сайта главы азербайджанского государства, президенты выступили с речью на форуме.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, БИЗНЕС/ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]