Азнефть планирует к сентябрю завершить строительство нового резервуарного парка на острове Пираллахи

Производственное объединение «Азнефть» (структура компании SOCAR/ГНКАР по добыче нефти и газа –ИФ-Аз) планирует к сентябрю 2017 года завершить строительство нового парка для сбора нефти на острове Пираллахи, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ПО.
«Строительство нового резервуарного парка на острове Пираллахи началось в 2013 году и планируется завершить до сентября текущего года. В настоящее время ведутся последние работы по сооружению данного объекта», - отметили в объединении.
По данным объединения, в парке построено 24 нефтяных резервуара, из которых три вместимостью 3 тыс. кубометров каждый, 6 – по 2 тыс. кубометров, 4 – по 1 тыс. кубометров, 5 – по 700 кубометров, 4 – по 400 кубометров и 2 – по 100 кубометров.
Кроме того, на территории парка завершено строительство двухэтажного административного здания, пропускного пункта, служебных помещений, здания противопожарной насосной станции, насосных станций для отдельной перекачки нефти и пластовых вод, подземного дренажного блока, 4 газо-водо-песочных сепараторов, двух печей, здания подстанции 6/0,4 кВ.
В объединении отметили, что глава ПО «Азнефть» Дашкын Искендеров провел выездное совещание на территории НГДУ «Абшероннефть» и ознакомился с ходом строительства нового резервуарного парка.
«В ходе совещания глава объединения высоко оценил объем выполненных работ и дал поручения по устранению проблем, мешающих завершению данного проекта», - отметили в ПО «Азнефть».
Как сообщалось, цель строительства резервуарного парка на острове Пираллахи - замена на новый существующего парка для сбора нефти, добываемой с нефтепромыслов нефтегазодобывающего управления «Абшероннефть».
Площадь нового парка составит 6,4 га, он будет расположен в северо-восточной части острова Пираллахи.
НГДУ «Апшероннефть» компании SOCAR разрабатывает месторождений Банка Дарвина, Пираллахи, Западный Апшерон.
Н.Аббасова
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