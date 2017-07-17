На Балтике нашли погибшую в 1941 году советскую подлодку С-10

В Балтийском море установлено место гибели советской подводной лодки С-10, пропавшей в июне 1941 года, сообщили "Интерфаксу" в музее Мирового океана (Калининград).
Погибшая подлодка найдена на глубине 65 метров в 35 километрах от Клайпеды (Литва) в том же районе, где в мае 2014 года была обнаружена подлодка С-4.
Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийской экспедиции. С российской стороны в экспедиции принимал участие Клуб подводных исследователей музея Мирового океана.
Советская дизель-электрическая подводная лодка серии IX-бис, С - "Средняя" С-10 (командир - капитан 3 ранга Б.К. Бакунин) уже 23 июня 1941 года вышла из Усть-Двинска на боевое задание в море. В ночь на 28 июня от нее поступило сообщение: "Ухожу от погони. В 5.00 буду в Либаве". Однако, порт на тот день уже был занят немцами, и С-10 получила приказ прибыть в Усть-Двинск.
Спустя несколько часов от экипажа лодки пришло донесение без позывных, но по характеру работы ключом соответствовавшее почерку радиста С-10: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи". На этом связь прекратилась.
Считалось, что С-10 погибла между Пиллау (Балтийск) и Либавой (Лиепая, Латвия). Экипаж лодки насчитывал 43 подводника.
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