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Дальнее зарубежье 17.07.2017 19:13

На Балтике нашли погибшую в 1941 году советскую подлодку С-10

В Балтийском море установлено место гибели советской подводной лодки С-10, пропавшей в июне 1941 года, сообщили "Интерфаксу" в музее Мирового океана (Калининград).

Погибшая подлодка найдена на глубине 65 метров в 35 километрах от Клайпеды (Литва) в том же районе, где в мае 2014 года была обнаружена подлодка С-4.

Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийской экспедиции. С российской стороны в экспедиции принимал участие Клуб подводных исследователей музея Мирового океана.

Советская дизель-электрическая подводная лодка серии IX-бис, С - "Средняя" С-10 (командир - капитан 3 ранга Б.К. Бакунин) уже 23 июня 1941 года вышла из Усть-Двинска на боевое задание в море. В ночь на 28 июня от нее поступило сообщение: "Ухожу от погони. В 5.00 буду в Либаве". Однако, порт на тот день уже был занят немцами, и С-10 получила приказ прибыть в Усть-Двинск.

Спустя несколько часов от экипажа лодки пришло донесение без позывных, но по характеру работы ключом соответствовавшее почерку радиста С-10: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи". На этом связь прекратилась.

Считалось, что С-10 погибла между Пиллау (Балтийск) и Либавой (Лиепая, Латвия). Экипаж лодки насчитывал 43 подводника.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ВОЙНА, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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