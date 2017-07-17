Самолет ВВС США провел очередную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник вновь совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным MARRY84, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение не менее трех часов курсировал вдоль южной сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши.
К югу от границ Калининградской области также был зафиксирован полет натовского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.
На минувшей неделе американский разведывательный самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 трижды появлялся вблизи Калининградской области. Разведчик осуществлял полеты как у ее сухопутных границ, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, так и морских.
Кроме того, на минувшей неделе были зафиксированы, по меньшей мере, три полета патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз. В прошедший понедельник разведывательный самолет RC-135U, вылетевший с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, совершил полет у российских рубежей на Черном море.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Во время полета дальний беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 16,7 тыс. метров. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России. 20 июня этот дальний беспилотник вел разведку вблизи границы Калининградской области, длительное время курсируя в воздушном пространстве Литвы.
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