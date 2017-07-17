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Дальнее зарубежье 17.07.2017 19:52

Трамп не видит ничего предосудительного в попытке его сына получить компромат на Клинтон от адвоката Весельницкой

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает совершенно нормальным решение его сына Дональда Трампа-младшего попытаться получить компромат на Хиллари Клинтон у российского адвоката Натальи Весельницкой.

"Большинство политиков пошли бы на встречу наподобие той, на которой был Дон-младший, чтобы получить информацию о сопернике. Таковы реалии политики!", - написал он в "Твиттере".

В зарубежных СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Х.Клинтон.

Подобные данные вызвали возмущение у оппонентов президента США, полагающих, что встреча может свидетельствовать о сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с РФ.

Сам Д.Трамп-младший заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Х.Клинтон.

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Тэги: США, ТРАМП, СЫН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]