Трамп не видит ничего предосудительного в попытке его сына получить компромат на Клинтон от адвоката Весельницкой

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает совершенно нормальным решение его сына Дональда Трампа-младшего попытаться получить компромат на Хиллари Клинтон у российского адвоката Натальи Весельницкой.

"Большинство политиков пошли бы на встречу наподобие той, на которой был Дон-младший, чтобы получить информацию о сопернике. Таковы реалии политики!", - написал он в "Твиттере".

В зарубежных СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Х.Клинтон.

Подобные данные вызвали возмущение у оппонентов президента США, полагающих, что встреча может свидетельствовать о сговоре предвыборного штаба Д.Трампа с РФ.

Сам Д.Трамп-младший заявил, что на встрече не узнал ничего интересного о Х.Клинтон.