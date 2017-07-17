Азербайджан замыкает пятерку стран по закупкам зерна из РФ, Египет лидирует - Россельхознадзор

Египет по итогам прошлого сельхозгода (июль 2016-июнь 2017 гг.) стал лидером по закупкам российского зерна и продуктов его переработки, сместив с этой позиции Турцию.
Как сообщает центр оценки качества зерна и продукции его переработки (структура Россельхознадзора) по результатам оформленных фитосанитарных сертификатов, в прошлом сельхозгоду Египет закупил 6,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 11% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Основу поставок составила пшеница - 6,7 млн тонн (рост на 11%). Кроме того, выросли закупки гороха (до 12 тыс. тонн), семян льна (до 7 тыс. тонн).
Новыми статьями поставок в Египет стали пшеничные отруби (11 тыс. тонн), рисовая крупа (1 тыс. тонн) и семена горчицы (0,1 тыс. тонн).
В то же время закупки ячменя снизились на 39%, до 23 тыс. тонн, нута - на 7%, до 13 тыс. тонн.
Турция, поставки зерна в которую в прошлом сельхозгоду несколько раз прерывались из-за изменений условий торговли, закупила в РФ 2,6 млн тонн пшеницы, что на 20% меньше, чем годом ранее. Всего ввоз российской зерновой продукции в страну снизился на 6%, до 6,1 млн тонн. В том числе поставки кукурузы снизились на 32%, до 706 тыс. тонн.
В то же время ввоз пшеничных отрубей вырос на 23%, до 765 тыс. тонн, гороха - на 6%, до 372 тыс. тонн.
В прошлом году Турция также начала закупать в РФ кукурузную муку, кукурузные остатки, фасоль и гречневую муку.
На третье место с восьмого в рейтинге ведущих импортеров российской зерновой продукции в прошлом сельхозгоду поднялась Бангладеш, увеличившая закупки на 63%, до 1,9 млн тонн, в том числе 1,8 млн тонн пшеницы (рост на 56%).
Номенклатуру поставок в эту страну пополнила кукуруза (53 тыс. тонн), ввоз гороха вырос в 6 раз, до 43 тыс. тонн.
В то же время в прошлом сельхозгоду Бангладеш не закупала гречиху и подсолнечный шрот, входившие в ассортимент поставок годом ранее.
Иран, который традиционно занимал третье место, по итогам прошлого сельхозгода оказался на четвертом месте, снизив закупки зернопродукции на 24%, до 1,8 млн тонн. В том числе закупки пшеницы сократились на 79%, до 333 тыс. тонн, ячменя - на 6%, до 466 тыс. тонн.
В то же время поставки российской кукурузы увеличились в 4 раза и достигли 873 тыс. тонн.
Пятерку наиболее крупных покупателей российской зернопродукции, по данным центра, замыкает Азербайджан, увеличивший импорт на 9%, до 1,5 млн тонн. В частности, поставки пшеницы выросли на 16%, до 1,3 млн тонн.
Центр также сообщает, что в прошлом сельхозгоду российскую зернопродукцию закупали 126 стран против 127 стран годом ранее. На долю 10 крупнейших импортеров, в число которых также входят Йемен, Латвия, Ливан, Нигерия, Саудовская Аравия, пришлось более половины российского экспорта зернопродукции. По оценке центра, экспорт зерна и продуктов его переработки в минувшем сельхозгоду составил 42,3 млн тонн против 40,5 млн тонн годом ранее.
По данным Минсельхоза, экспорт зерна в прошлом сельхозгоду вырос до 35,5 млн тонн, в том числе 27,1 млн тонн пшеницы.
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