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Дальнее зарубежье 17.07.2017 20:28

Могерини посетит Кувейт 23 июля в рамках процесса урегулирования катарского кризиса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини намерена посетить Кувейт в воскресенье в рамках процесса урегулирования кризиса вокруг Катара.

"Я намерена посетить регион, я намерена посетить Кувейт, являющийся посредником, которого мы поддерживаем и с которым мы постоянно поддерживаем связь. Поэтому, я намерена посетить Кувейт в воскресенье", - сообщила она в ходе пресс-конференции в понедельник.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они выдвинули Дохе ультимативные требования из 13 пунктов, которые Катар объявил невыполнимыми.

Кувейт и США выступают посредниками в процессе переговоров между странами Персидского залива.

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Тэги: ЕС, КУВЕЙТ, КРИЗИС, ДИПЛОМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]