Могерини посетит Кувейт 23 июля в рамках процесса урегулирования катарского кризиса

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини намерена посетить Кувейт в воскресенье в рамках процесса урегулирования кризиса вокруг Катара.

"Я намерена посетить регион, я намерена посетить Кувейт, являющийся посредником, которого мы поддерживаем и с которым мы постоянно поддерживаем связь. Поэтому, я намерена посетить Кувейт в воскресенье", - сообщила она в ходе пресс-конференции в понедельник.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они выдвинули Дохе ультимативные требования из 13 пунктов, которые Катар объявил невыполнимыми.

Кувейт и США выступают посредниками в процессе переговоров между странами Персидского залива.