В ЕС готовы подумать о новых ограничительных мерах против КНДР, будут работать над этим с международным сообществом - Могерини

В ЕС согласны рассмотреть вопрос о новых санкциях против КНДР, намерены прорабатывать этот вопрос с СБ ООН и международным сообществом в целом, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы решили рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер при полной координации с иностранными партнерами, союзниками в регионе (в Азии - ИФ) и, конечно, с СБ ООН", - сказала она по итогам Совета ЕС по иностранным делам.
Кроме того, по словам Ф.Могерини, в ЕС уверены, что северокорейский кризис нужно решать мирным путем. Также она заверила, что в Евросоюзе готовы "к более активному обсуждению (темы КНДР - ИФ) как на региональном, так и на мировом уровне".
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