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Дальнее зарубежье 17.07.2017 20:45

В ЕС готовы подумать о новых ограничительных мерах против КНДР, будут работать над этим с международным сообществом - Могерини

В ЕС согласны рассмотреть вопрос о новых санкциях против КНДР, намерены прорабатывать этот вопрос с СБ ООН и международным сообществом в целом, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы решили рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер при полной координации с иностранными партнерами, союзниками в регионе (в Азии - ИФ) и, конечно, с СБ ООН", - сказала она по итогам Совета ЕС по иностранным делам.

Кроме того, по словам Ф.Могерини, в ЕС уверены, что северокорейский кризис нужно решать мирным путем. Также она заверила, что в Евросоюзе готовы "к более активному обсуждению (темы КНДР - ИФ) как на региональном, так и на мировом уровне".

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Тэги: ЕС, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]