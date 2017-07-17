В ЕС готовы подумать о новых ограничительных мерах против КНДР, будут работать над этим с международным сообществом - Могерини

В ЕС согласны рассмотреть вопрос о новых санкциях против КНДР, намерены прорабатывать этот вопрос с СБ ООН и международным сообществом в целом, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы решили рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер при полной координации с иностранными партнерами, союзниками в регионе (в Азии - ИФ) и, конечно, с СБ ООН", - сказала она по итогам Совета ЕС по иностранным делам.

Кроме того, по словам Ф.Могерини, в ЕС уверены, что северокорейский кризис нужно решать мирным путем. Также она заверила, что в Евросоюзе готовы "к более активному обсуждению (темы КНДР - ИФ) как на региональном, так и на мировом уровне".