В Пекине искренне нацелены на поиск решения проблемы КНДР, считает Могерини

Власти Китая искренне стремятся найти решение северокорейской проблемы, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам она отметила, что в последнее время при контактах с китайским руководством "видно искреннее желание найти решение для Корейского полуострова".

Вместе с тем, по словам Ф.Могерини, "любые усилия являются недостаточными до тех пор, пока кризис не преодолен".

Для этого, подчеркнула она, "нужно объединить усилия Китая, у которого есть немало влияния, России: мы обсуждали эту тему в Брюсселе с главой МИД Сергеем Лавровым. Мы обсуждали подход к кризису КНДР с США и с важными региональными партнерами, такими как Япония и Южная Корея".