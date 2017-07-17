Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9509 RUR   0.0288 GBR   2.2291 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 34° 19 Июл 22° 34° 20 Июл 23° 35°

Дальнее зарубежье 17.07.2017 21:04

В Пекине искренне нацелены на поиск решения проблемы КНДР, считает Могерини

Власти Китая искренне стремятся найти решение северокорейской проблемы, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам она отметила, что в последнее время при контактах с китайским руководством "видно искреннее желание найти решение для Корейского полуострова".

Вместе с тем, по словам Ф.Могерини, "любые усилия являются недостаточными до тех пор, пока кризис не преодолен".

Для этого, подчеркнула она, "нужно объединить усилия Китая, у которого есть немало влияния, России: мы обсуждали эту тему в Брюсселе с главой МИД Сергеем Лавровым. Мы обсуждали подход к кризису КНДР с США и с важными региональными партнерами, такими как Япония и Южная Корея".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КИТАЙ, КНДР


Похожие новости


Могерини соболезнует в связи со взрывом в Тянцзине, приведшим к многочисленным жертвам Китай призвал Евросоюз отстаивать итоги Второй мировой войны "Горячие" точки, в том числе Украина, будут в центре внимания в ходе диалога Китая-ЕС - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]