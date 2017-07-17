РЖД и Азербайджанские желдороги расширяют сотрудничество в обмене электронными данными при грузоперевозках

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) расширяют сотрудничество в сфере обмена электронными данными при перевозке грузов в международном железнодорожном сообщении, говорится в сообщении РЖД.
Соответствующее соглашение президент РЖД Олег Белозеров и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов подписали в понедельник.
Документ актуализирует соглашение, подписанное сторонами в октябре 2014 года. В частности, в обновленный документ включены спецификации товаросопроводительных документов, отмечает компания.
"Соглашение об электронном обмене данными поможет углубить наше сотрудничество и заложить основы для дальнейшего роста перевозок за счет упрощения процедуры прохождения границы между нашими странами и передачи в электронном виде товаросопроводительных документов", - подчеркнул президент "Российских железных дорог" О.Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.
По словам топ-менеджера, передача товаросопроводительных документов в электронном виде будет способствовать увеличению объемов железнодорожных перевозок грузов между Россией и Азербайджаном.
Стороны также обсудили вопросы развития грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок между Россией и Азербайджаном и перспективы сотрудничества по развитию железнодорожного коридора "Север-Юг".
Баку подписал документы о стратегическом партнерстве с 11 членами ЕС - Алиев
ВАК ждет осенью положительного решения в Верховном суде РФ по апелляции организации – исполнительный директор
Латвия заинтересована в прямом авиасообщении с Азербайджаном – Вейонис
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 5 человек, еще 24 пострадали - МВД
Два человека погибли в результате ДТП в Баку с тремя легковушками и пассажирским автобусом
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
В Пекине искренне нацелены на поиск решения проблемы КНДР, считает Могерини
В ЕС готовы подумать о новых ограничительных мерах против КНДР, будут работать над этим с международным сообществом - Могерини
Могерини посетит Кувейт 23 июля в рамках процесса урегулирования катарского кризиса
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-летию начала Сталинградской битвы
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»