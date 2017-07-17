РЖД и Азербайджанские желдороги расширяют сотрудничество в обмене электронными данными при грузоперевозках

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) расширяют сотрудничество в сфере обмена электронными данными при перевозке грузов в международном железнодорожном сообщении, говорится в сообщении РЖД.

Соответствующее соглашение президент РЖД Олег Белозеров и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов подписали в понедельник.

Документ актуализирует соглашение, подписанное сторонами в октябре 2014 года. В частности, в обновленный документ включены спецификации товаросопроводительных документов, отмечает компания.

"Соглашение об электронном обмене данными поможет углубить наше сотрудничество и заложить основы для дальнейшего роста перевозок за счет упрощения процедуры прохождения границы между нашими странами и передачи в электронном виде товаросопроводительных документов", - подчеркнул президент "Российских железных дорог" О.Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.

По словам топ-менеджера, передача товаросопроводительных документов в электронном виде будет способствовать увеличению объемов железнодорожных перевозок грузов между Россией и Азербайджаном.

Стороны также обсудили вопросы развития грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок между Россией и Азербайджаном и перспективы сотрудничества по развитию железнодорожного коридора "Север-Юг".