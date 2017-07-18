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Дальнее зарубежье 18.07.2017 12:46

Спикера парламента Индонезии подозревают в причастности к хищению госсредств на сумму более $145 млн

В индонезийском Комитете по борьбе с коррупцией объявили, что спикер парламента (Совет народных представителей) Индонезии и председатель одной из правящих партий "Голкар" Сетья Нованто является подозреваемым по масштабному делу о коррупции, сообщает малазийское издание "Стар".

Там отметили, что С.Нованто "по-видимому, злоупотребил властью и положением в личных интересах или в интересах отдельной группы лиц".

По данным следствия, С.Нованто, наряду с рядом других высокопоставленных политиков и губернаторов, мог быть причастен к хищению свыше $147 млн - более трети фондов объемом примерно в $433 млн. Эти средства были выделены на проект по предоставлению населению Индонезии новых удостоверений личности.

Следствие полагает, что группа политиков и бизнесменов занималась присвоением этих средств в период с 2009 по 2015 годы.

"Стар" напоминает, что в 2015 году С.Нованто был вынужден оставить пост спикера после того, как его обвинили в получении доли в прибылях американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Inc. в обмен на возможность для нее расширить свою деятельность в Индонезии.

Однако впоследствии с С.Нованто сняли все обвинения, и он был вновь назначен спикером парламента в 2016 году.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]