Трамп пригрозил властям Венесуэлы экономическими мерами

США примут "экономические меры" в отношении венесуэльского правительства, если президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро не отступит от идеи изменения конституции, заявил президент США Дональд Трамп.

"США не намерены стоять в стороне, пока Венесуэла разрушается", - сказал американский президент.

Он также назвал Н.Мадуро "плохим лидером, который мечтает о том, чтобы стать диктатором".

При этом Д.Трамп не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ на действия венесуэльского правительства.

Накануне венесуэльская оппозиция призвала всех граждан страны принять участие в 24-часовой забастовке в четверг, а также выйти на уличные протесты и начать "финальное наступление" против президента страны.

За день до этого в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", на котором проголосовали 7,1 млн человек.

На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли голосующие инициированный Н.Мадуро проект изменений в конституцию страны и созыв учредительного собрания для этой цели. При этом местные власти заранее предупредили, что не одобряют проведение референдума, а его результаты не будут иметь законной силы.