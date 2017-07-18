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Дальнее зарубежье 18.07.2017 13:00

Трамп пригрозил властям Венесуэлы экономическими мерами

США примут "экономические меры" в отношении венесуэльского правительства, если президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро не отступит от идеи изменения конституции, заявил президент США Дональд Трамп.

"США не намерены стоять в стороне, пока Венесуэла разрушается", - сказал американский президент.

Он также назвал Н.Мадуро "плохим лидером, который мечтает о том, чтобы стать диктатором".

При этом Д.Трамп не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ на действия венесуэльского правительства.

Накануне венесуэльская оппозиция призвала всех граждан страны принять участие в 24-часовой забастовке в четверг, а также выйти на уличные протесты и начать "финальное наступление" против президента страны.

За день до этого в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", на котором проголосовали 7,1 млн человек.

На референдум был вынесен вопрос о том, поддерживают ли голосующие инициированный Н.Мадуро проект изменений в конституцию страны и созыв учредительного собрания для этой цели. При этом местные власти заранее предупредили, что не одобряют проведение референдума, а его результаты не будут иметь законной силы.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]