Дума рассмотрит в среду проект закона, переводящего преступления по склонению детей к суициду в разряд особо тяжких

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий наказание за склонение к самоубийству, если таковое привело к реальной смерти человека.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 июля. Весенняя сессия Госдумы заканчивается 21 июля.

Срок лишения свободы за склонение или содействие самоубийству, если оно в результате произошло, предлагается установить от 5 до 10 лет (сейчас - до 5 лет) лишения свободы.

Если в результате такого склонения или содействия в убийстве погиб ребенок либо беременная женщина, то предлагается установить наказание в размере от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас до 6 лет).

Кроме того, предлагается ввести дополнительное наказание, если склонение к самоубийству детей или беременных касалось не одного, а двух и более лиц. Если они в результате погибли, то предлагается установить срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также законопроект предлагает увеличить наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах самоубийства. За такое преступление срок лишения свободы предлагается поднять в планке "до 4 лет" до развилки "от 5 до 10 лет" лишения свободы.

Также, если призывы к самоубийству и информация о способах совершения самоубийства распространялась через интернет, то срок лишения свободы за такое преступление предлагается определить от 5 до 15 лет (сейчас до 6 лет) лишения свободы.

Статьи, вводящие наказание за побуждение к самоубийству, в том числе детей, через интернет посредством так называемых "групп смерти", были приняты Госдумой совсем недавно - в начале июня 2017 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что установленные сроки наказания несоразмерны тяжести и общественной опасности преступления. Кроме того, они указывают, что в настоящее время не предусмотрено отдельного наказания, если склонение к самоубийству привело к смерти двух и более лиц.

За первый квартал 2017 года самоубийством жизнь закончили 178 детей, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию Василий Пискарев, который является одним из авторов законопроекта.

"Статистику я приведу по поводу самоубийства несовершеннолетних: в 2015 году было 685 случаев, в 2016 году их было больше почти на 100 случаев и первый квартал этого года - уже 178 самоубийств", - сказал В.Пискарев на заседании во вторник.

"Какую цель преследует данный законопроект? Перевести (преступления о склонении детей к самоубийству) из разряда средней тяжести в особо тяжкие. Почему в особо тяжкие? Потому что с учетом опыта работы особо тяжкие преступления дают наиболее внимательное отношение (со стороны правоохранительных органов), наиболее четкое, наиболее организованное расследование", - сказал он.

Как правило, по таким преступлениям избирается мера пресечения в виде ареста, наказание назначается в виде лишения свободы, и за преступления этой категории предусматривается колония строгого режима, добавил В.Пискарев.

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в первом чтении на пленарном заседании законопроект планируется рассмотреть в среду, 19 июля, а во втором и третьем -21 июля. Таким образом, законопроект, как ожидается, будет принят до конца весенней сессии.