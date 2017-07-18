Задержанный по подозрению в финансовых преступлениях брат президента Ирана отпущен под залог

Брат президента Ирана Хасана Рухани Ферейдун, который был задержан по подозрению в финансовых преступлениях, отпущен под залог, сообщает во вторник агентство ИСНА.

Официальной информации о размере залога не приводится. Однако, по некоторым данным, речь может идти о примерно 9 тыс. долларов.

Представитель Минюста Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи ранее сообщил журналистам, что брат Х.Рухани был задержан по обвинениям в финансовых преступлениях. Он отметил, что в отношении Х.Ферейдуна ведутся "расследования по нескольким направлениям".

Накануне во время слушаний в суде брату иранского президента стало плохо, он был переведен в частную больницу