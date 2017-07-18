Президент Молдавии подписал закон о реформе правительства, предусматривающий его сокращение

Президент Молдавии Игорь Додон промульгировал в среду закон о реформе правительства, предусматривающий значительное сокращение аппарата кабинета министров.
"Промульгировал закон о реформе правительства, который приведет к сокращению количества министерств и оптимизации расходов исполнительной власти. Всегда выступал за сокращение количества чиновников, так как неправильно сохранять количество высокопоставленных чиновников на протяжении 25 лет. За это время Республика Молдова потеряла почти треть населения, а количество начальников осталось прежним. Это нарушение равновесия необходимо было устранять, и этим законом сделан первый шаг в данном направлении", - написал И.Додон на своей странице в facebook.
По его словам, это только начало. Так президент будет настаивать в дальнейшем и на сокращении количества депутатов от 101 до 71.
"Мы осуществим эти реформы - более капитальные и болезненные для нынешней власти, - так как имеем поддержку народа. Как президент, так и фракция социалистов в парламенте - продемонстрируем последовательность и политическую волю, чтобы выполнить все политические задачи, получившие поддержку народа", - подчеркнул И.Додон.
Ранее парламент принял 7 июля закон о реформе правительства. Он предусматривает реформирование органов центральной публичной администрации и значительное сокращение аппарата.
В частности, закон предусматривает упразднение должностей первого заместителя и заместителей министров. Вместо них будет государственный генеральный секретарь и госсекретари. В законе предусмотрено сокращение аппарата чиновников, в том числе сокращение количества министерств.
В то же время, закон не устанавливает четкую структуру правительства и количество министерств, как в действующем законе. Новые положения устанавливают, что количество министерств может варьировать, а премьер-министр может представлять парламенту предложения по изменению структуры правительства.
Ожидается, что до конца июля премьер-министр Павел Филип предложит парламенту новую структуру кабинета министров. Известно уже, что количество министерств сократится с нынешних 16 до девяти.
Оппозиция поддерживает сокращение количества министерств, но не поддержала закон в целом. За принятие закона проголосовало только 53 депутата (из 101) от правящей коалиции. Принятие этого закона является одним из обязательств Молдавии в процессе внедрения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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