Россияне стали лучше оценивать свою жизнь и ситуацию в стране, но почти половина считает, что тяжелые времена еще впереди - опрос

Текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране существенно превосходят прошлогодние показатели, сообщает ВЦИОМ.

В частности, положительно свою жизнь и ситуацию в стране оценивают 78% и 65% россиян соответственно (68% и 46% было в июне 2016 года), отрицательно - 19% и 31% (30% и 39% было в июне 2016 года), свидетельствуют данные всероссийского телефонного опроса, проведенного 22-27 июня среди 1600 респондентов.

Социологи отмечают, что относительно оценок личной жизни молодежь (88%) и люди с высоким, по их оценкам, материальным достатком (96%) настроены более позитивно, чем респонденты в возрасте 60 лет и старше (71%), а также малообеспеченные (47%).

Отвечая на вопрос о том, пережила ли страна самые тяжелые времена, или они еще предстоят, 45% россиян предположили, что самое сложное еще впереди. По мнению 27% респондентов, худшее уже позади, 21% опрошенных предположили, что самые тяжелые времена страна переживает сейчас.

Как сообщил руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, "первое полугодие 2017 года можно охарактеризовать как период довольно-таки уверенного выхода из "штопора", в который наше общество "свалилось" год назад. Тогда многим действительно казалось, что наступила "черная полоса".

"Но говорить о том, что этим летом граждане утвердились во мнении, что выход из сложной ситуации обеспечен, не приходится: оценки текущей ситуации пока не способствуют преодолению ожиданий повторения кризисных явлений", - приводит ВЦИОМ слова С.Львова.