Киргизская оппозиционная партия выдвинула сразу двух кандидатов в президенты

Оппозиционная партия Киргизии "Ата-Журт" (Отечество) выдвинула двух своих сопредседателей Акматбека Кельдибекова и Камчыбека Ташиева в качестве кандидатов на пост президента республики.

Как передает корреспондент "Интерфакса", во вторник на съезде партии большинством голосов принято решение выдвинуть обоих сопредседателей партии кандидатами в президенты. Голосование проходило в закрытом режиме.

"Наша внешнеполитическая деятельность должна быть направлена на решение важнейшей задачи в построении сильной, конкурентоспособной экономики. Киргизии нужна крепкая экономика, которая может устоять под ударом мирового кризиса. Экономика страны в следующие шесть лет должна качественно видоизмениться", - заявил на съезде А.Кельдибеков.

Он подчеркнул, что, "Киргизия будет развивать тесное взаимодействие с партнерами по ШОС и Евразийскому экономическому союзу. Отношения Киргизии с Россией традиционно носят особый стратегический характер".

"У нас нет никаких разногласий. Мы идем на выборы вдвоем, у нас одна предвыборная программа", - заявил в свою очередь журналистам К.Ташиев.

При этом, по его словам, "мы рассчитываем, что до дня голосования останется один кандидат".

В 2010 году "Ата-Журт" сенсационно победила в парламентских выборах и получила наибольшее количество депутатских мандатов. А.Кельдибеков в том же году занял пост спикера парламента.

В ноябре 2013 года А.Келдибеков был задержан по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В ноябре 2015 года он был оправдан по первому пункту обвинения и оштрафован по второму.

К.Ташиев с 2007 по 2009 занимал пост главы МЧС Киргизии. В 2011 году выдвигался партией "Ата-Журт" кандидатом на президентских выборах. В 2012 году, после попытки прорваться в здание парламента республики с группой митингующих, был задержан, а позднее - осужден на 1,5 года по статьям "Покушение на преступление", "Соучастие в преступлении", "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" УК Киргизии.

"Ата-Журт" перед выборами в парламент страны в 2015 году объединился с партией "Республика", создав новую политическую силу "Республика - Ата Журт", которая получила 28 мандатов в 120-местном парламенте. В конце 2016 года тандем двух политических партий распался.

Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября. По данным на 18 июля, в ЦИК республики поступило 30 заявлений от граждан, желающих принять участие в президентской гонке. 25 из них самовыдвиженцы, пять - кандидаты от политических партий.