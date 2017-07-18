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СНГ 18.07.2017 14:13

Более 200 тысяч человек на Украине имеют статус "участника боевых действий" в Донбассе

Статус участника боевых действий на сегодняшний день получили свыше 207 тыс. человек, сообщил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Всего с начала операции в Донбассе более 13 тыс. 500 военнослужащих и сотрудников ВСУ получили госнаграды. Знаками отличиями Минобороны награждены 41 тыс. 700 человек, сказал Д.Гуцуляк на брифинге во вторник в Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]