Статус участника боевых действий на сегодняшний день получили свыше 207 тыс. человек, сообщил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Всего с начала операции в Донбассе более 13 тыс. 500 военнослужащих и сотрудников ВСУ получили госнаграды. Знаками отличиями Минобороны награждены 41 тыс. 700 человек, сказал Д.Гуцуляк на брифинге во вторник в Киеве.